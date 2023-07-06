رسميًا.. تشاكا يعود إلى الدوري الألماني

ودع نادي أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، لاعبه السويسري جرانيت تشاكا، الذي رحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الجانرز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو للاعب خط وسط ميدانه تشاكا، بعدما رحل بشكل نهائي إلى صفوف باير ليفركوزن الألماني.

ووجه أرسنال الشكر لـ تشاكا، بعدما توصل إلى اتفاق مع باير ليفركوزن، كما منح الضوء الأخضر لرحيل أحد قادة الفريق.

وأعلن نادي بايرن ليفركوزن ضم جرانيت تشاكا من أرسنال لمدة 5 سنوات، مقابل 25 مليون يورو نظير انتقاله إلى الدوري الألماني.

وكان تشاكا يرتبط بعقد مع أرسنال حتى صيف 2024، قبل الوصول إلى اتفاق بين الطرفين في مايو الماضي برحيل صاحب الـ30 عامًا إلى باير ليفركوزن.

وبذلك يعود تشاكا إلى الدوري الألماني، حيث سبق للدولي السويسري اللعب في البوندسليجا بقميص بوروسيا مونشنجلادباخ بين عامي 2012 و2016، وذلك قبل الانضمام إلى أرسنال في صيف 2016 مقابل 45 مليون يورو.

وخاض تشاكا في الموسم المنقضي مع المدفعجية 45 مباراة، وأسهم في 14 هدفًا بتسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم.

ويأتي رحيل جرانيت تشاكا عن أرسنال، تمهيدًا للتعاقد الوشيك مع الدولي الإنجليزي ديكلان رايس لاعب خط وسط وست هام يونايتد.