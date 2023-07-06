عبد الرحمن سعد يحصد الفضية الأولى بالبطولة الأفريقية للبوتشا

فاز اللاعب عبدالرحمن سعد بالميدالية الفضية الأولي لمنتخب مصر في بطولة أفريقيا للبوتشا ، المقامة على صالة حسن مصطفى.

ونجح عبدالرحمن سعد في الحصول على الميدالية الفضية في التصنيف bc3، و كان أن عبدالرحمن سعد قد توج بطلا لأفريقيا الموسم الماضي، في البطولة التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

وكان المنتخب المصري حصل على 3 ميداليات ذهبية حتي الآن لكل من سمير عبدالمعز وتسنيم محمد وهناء علام.

ومن المقرر أن تختتم البطولة غدا الجمعة، وتحديد المتاهلين لاولمبياد باريس 2024.

انطلقت البطولة يوم 2 يوليو وتستمر حتي 8 يوليو الجاري وتعد هذه البطولة مؤهلة لاولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.