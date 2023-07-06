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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبده يحيى يقود هجوم المصري أمام الحرس في الكأس

فريق المصري
فريق المصري
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أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.



وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد دبش - عمرو موسى - عمرو سعداوي
 خط الوسط: إيزي إيميكا - حسن علي - إلياس الجلاصي

خط الهجوم: حسام جريشة - مروان حمدي - عبده يحيى


 البدلاء: محمود جاد - إسلام أبو سليمة - عماد بوبكر - أحمد عماد - حسين السيد - زياد كمال - أسامة الجزار - رجب عمران - فرانك إيتوجا.


 يلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من الأهلي والداخلية في دور الثمانية.

تأهل الزمالك وبيراميدز وإنبي إلى نصف النهائي.
 يلعب الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي، بينما ينتظر إنبي الفائز من الرباعي (الأهلي × الداخلية - المصري × حرس الحدود).

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