رئيس مصلحة الجمارك لـ"لبوابة نيوز": تحصيل 120 مليار جنيه ضرائب قيمة مضافة في 2022/203

كشف الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنه تم تحصيل ضرائب خاصة بالقيمة المضافة بنحو 120 مليار جنيها في العام المالي المنقضي 2022/2023، نيابة عن مصلحة الضرائب العامة ورسوم تنمية، وذلك بخلاف الحصيلة الجمركية الاساسية والتي بلغت 51 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2022/2023 في 30 يونيو الماضي.

وأوضح “غتوري” فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الجمارك تستهدف خلال العام المالي الحالي 2023/2024 تحصيل ضرائب جمركية بنحو 58 مليار جنيها بخلاف رسوم التنمية، وتحصيل رسوم القيمة المضافة بالجمارك نيابة عن مصلحة الضرائب العامة.

وتابع: لقد عملت مصلحة الجمارك علي قدم وساق بما يسهم فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة

وذلك تحت توجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية: نحن حريصون على التوسع في النظام الجديد لإدارة المخاطر بكل المنافذ الجمركية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة، على نحو يسهم فى الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر «المسار الأخضر»، من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.