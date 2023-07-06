بتكلفة 5 مليارات دولار.. تعرف على تفاصيل إنشاء محطة طاقة رياح غرب سوهاج

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات صحفية، أن إقامة مشروع محطة طاقة رياح غرب سوهاج بقدرة 5 جيجاوات باستثمارات 5 مليارات دولار يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مُشيرًا إلى المزايا النسبية لمصر فيما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يُمَكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، اعتمادًا على ما قامت به الدولة المصرية من تدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.

وتوضح " البوابة نيوز" خلال السطور التالية، مميزات محطة طاقة الرياح غرب سوهاج:

1- تنتج محطة طاقة الرياح في غرب سوهاج 5 جيجاوات من الكهرباء سنويًا.

2- يسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.

3- ستكون أحد أكبر محطات الرياح في مصر وأفريقيا.

4- تسهم في تحقيق أهداف الحكومة المصرية المُتمثلة في مضاعفة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.

5- يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل خلال فترة الأعمال الإنشائية، فيما يوفر نحو 300 فرصة عمل بشكل دائم.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجي؛ لتوفير قطعة أرض تُخصص لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 5 جيجاوات، بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 5 مليارات دولار.