الأحد .. بدء العمل بعيادة الرمد بمستشفى الطلبة في دمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع جودة الخدمة الطبية لمنتفعى التأمين الصحي، واستجابة لمطالب المواطنين خلال لقائها بهم بزيارتها الأخيرة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط بتغطية هذا التخصص بالتأمين الصحى

وأعلن فرع الهيئة بدمياط عن تجهيز عيادة الرمد بمركز السكر بعيادة الطلبة بشطا لاجراء الفحوصات الخاصة بقاع العين وقياس النظر والتى سيتم العمل بها اعتبارًا من الأحد القادم.

كما سيتم إجراء عمليات حقن بمادة الليوسنتس بداخل مستشفى الهلال للتأمين الصحي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

كما قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيارة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط ،لمتابعة منظومة العمل بداخلها ، حيث التقت مع عدد من المرضى الذين تقدموا بعدد من الشكاوى بخصوص سوء إدارة العمل و انتظارهم لساعات طويلة لاجراء الفحوصات المطلوبة .

فى هذا السياق، كلفت " المحافظ " فريق إدارة الحوكمة و المراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف وعمل انضباط ادارى للعاملين بالمستشفى، تبين خلاله خروج ٧ أطباء بدون إذن وعدم قيام مسئول الدفاتر بشطب اسم عدد ١٣ طبيب متغيب اليوم ، وقررت إحالة الأطباء لخروجهم بدون إذن وكذلك مسئول الدفاتر ،كما قررت تنفيذ حركة تغييرات ببعض قيادة المستشفى لضبط منظومة العمل.

فيما شددت " الدكتورة منال عوض " على مدير المستشفى بضبط منظومة العمل والتيسير على المرضى و توقيع الكشف الطبى على جميع المترددين بشكل يومى ، مؤكدة على ضرورة تواجد الأطباء ومحاسبة المقصرين .