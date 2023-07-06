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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أرسنال يجدد عقد ريس نيلسون حتى 2027

ريس نيلسون
ريس نيلسون
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، تجديد عقد لاعبه ريس نيلسون، ليستمر داخل الفريق لمواسم إضافية جديدة.

ونشر أرسنال، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، يعلن من خلاله تجديد تعاقد النادي مع نيلسون بعقد طويل الأمد.

كان نيلسون ينتهي عقده مع الجانرز في صيف 2023 الجاري، قبل أن يستمر داخل قلعة الإمارات حتى صيف 2027 بتجديد تعاقده مع النادي اللندني.

بدأ مشوار نيلسون مع أرسنال في الثامنة من عمره من خلال أكاديمية النادي قبل أن يخرج على سبيل الإعارة، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق عندما حقق لقب كأس الدرع الخيرية في 2017 أمام تشيلسي على ملعب استاد ويمبلي.

انتقل صاحب الـ23 عامًا إلى هوفنهايم الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم في صيف 2018، قبل أن يخرج معارًا في صيف 2021 إلى فينورد الهولندي، ليعود مجددًا إلى أرسنال في صيف 2022.

شارك ريس نيلسون في 66 مباراة مع أرسنال بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 7 آخرين.

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