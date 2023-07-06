رسميا.. الوكرة القطري يتعاقد مع حمدي فتحي لمدة 4 مواسم

أعلن نادي الوكرة القطري، التعاقد رسميا مع حمدي فتحي لاعب خط وسط الأهلي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد النادي القطري في بيان رسمي، أن اللاعب الدولي المصري وقع على عقد مع نادي الوكرة لمدة أربعة مواسم بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووصل حمدي فتحي الي الدوحة أمس وخضع للكشف الطبي قبل التوقيع على عقود الانتقال إلى نادي الوكرة.

ووجه حمدي فتحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره، قال فيها: شكرا النادي الأهلي، شكرا الإدارة، شكرا جمهور النادي الأهلي العظيم، فخور إني كنت جزء صغير من كيان كبير وعظيم شكرا على حبكم ودعمكم اللامتناهي، ربنا وحده اللي يعلم كنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير، بتمنى لكم كل التوفيق دايما، وأخيرا شكرا لجميع الأجهزة الفنية واللعيبة المحترمة اللي بعتبرهم أكتر من أخواتي بحبكم جدا، وبتمنى ليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم، وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعودين.. ولنا عودة.