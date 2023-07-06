الرقابة على الصادرات: الهيئة اعتمدت نظاما يمنع دخول أى سلعة إلى مصر بدون تسجيل

قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تمتلك أكثر من 300 معمل موزعين بكل المنافذ بالمحافظات، وهناك خطة لتطوير المعامل بتكلفة 360 مليون جنيه، وأنشأت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي معامل مركزية بتكلفة تصل إلى مليار و250 مليون جنيه.

وأضاف النجار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، مع الإعلامية دينا عصمت، أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كانت تمتلك معملين فى العين السخنة وشرق بورسعيد، وهذه المعامل معنية بتصدير السلع للأسواق الخارجية بنظام معتمد، بهدف المنافسة فى الأسواق الخارجية.



وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن الهيئة اعتمدت نظاما يمنع دخول أى سلعة فى مصر بدون تسجيل الهيئات على النظام، متابعا: "هناك بعض الدول منعت استخدام البلاستيك لديها، ولذلك نحن أنشأنا معمل معني بهذا الشأن، حيث يتيح لعدد كبير من الشركات التصدير بهذا النظام الموضوع".



وتابع: "لدينا 9 شركات تصدر فاتورة لدول الاتحاد الأوروبي، وتتابع الهيئة مع كل المجالس التصديرية وتوضح لهم كل الأمور الخاصة بالمنافسة بالأسواق الخارجية، ونحاول توسيع سوق الصادرات باستمرار لتسريع وتيرته".