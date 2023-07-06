انفراجة في أزمة جهاز منتخب الإسكواش قبل المشاركة ببطولة العالم للناشئين بأستراليا

نجح مجلس ادارة اتحاد الإسكواش برئاسة عاصم خليفة، في حل أزمة الجهاز الفني للمنتخب الوطني للاسكواش بعد تقدمه باستقاله جماعية، وإحداث انفراجة لحل الازمة باقناع الجهاز الفني بالعدول عن الاستقالة ومواصلة كافة الترتيبات الخاصة بالسفر للمشاركة في بطولة العالم للناشئين والناشئات بأستراليا.

جاء ذلك علي خلفية اجتماعات مكثفة بمعرفة رئيس الاتحاد عاصم خليفة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي دعا لاجتماع طارئ بحضور جميع أطراف الأزمة.

وقرر مجلس الإدارة بعد اقتراح الوزير بتحمل فارق التكلفة والمساهمة المالية في تكاليف البعثة ونزول كل لاعبات المنتخب في غرفة منفردة لزيادة التركيز مع الاحتفاظ بكافه القرارات السابقة وفقا للائحة بنزول أولياء الامور المرافقة للاعبات في غرف منفصلة وبعيدة عن غرف البعثة.

ووجه عاصم خليفة رئيس الاتحاد خالص شكره الي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي علي دعمه ومساندته لقرارات مجلس ادارة الاتحاد وتفهم الرغبة الكاملة للرؤية الفنية للجهاز الفني بضرورة الالتزام بكل المعايير اللازمة لتحقيق أقصي درجات التركيز.

وأضاف ان كل الجهود تبذل الان لتذليل كافه العقابات وتسهيل الاجراءات بالتنسيق مع السفارة المصرية بأستراليا وأيضا نجوم اللعبة القدامي من الجالية المصرية.