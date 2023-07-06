الزمالك يستقر على مدرب فريق اليد بالموسم الجديد

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على استمرار أحمد رمضان هتلر مدربا لفريق كرة اليد الأول بالنادي الأبيض وذلك في الموسم الجديد .

دخل النادي في مفاوضات مع المدربين، أيمن صلاح وباسم السبكي، ومجدي ابوالمجد، لكنه لم يوفق وهو ما جعل الإدارة تستقر على استمرار أحمد رمضان دون تغيير .

وقررت إدارة الزمالك، في الأيام الماضية جدولة مستحقات لاعبي كرة اليد بالنادي الأبيض المتأخرة، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي مؤخرا وحل أزمة الحجز على أرصدة النادي.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مؤخرا بلقب كأس الكؤوس الافريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت علي صالة النادي الاهلي.

يذكر أن فريق كرة اليد رجال بالزمالك من الفرق المميزة التى تحصد الألقاب المحلية والأفريقية والعربية بشكل دائم، وهو ما يجعل جماهير الزمالك تتابع مبارياته وتسانده بشكل كبير.