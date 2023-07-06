خاص.. 51 مليار جنيه إجمالي حصيلة الجمارك للعام المالي 2022/2023

كشف الدكتور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي حصيلة مصلحة الجمارك المصرية ، بلغ نحو 51 مليار جنيها في العام المالي 2022 /2023.



وقال غتوري في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": “تم أيضا تحصيل ضرائب خاصة بالقيمة المضافة بنحو 120 مليار جنيها نيابة عن مصلحة الضرائب العامة ورسوم تنمية وذلك بخلاف الحصيلة الجمركية الأساسية التي بلغت 51 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2022/2023 في 30 يونيو الماضي”.

ولفت إلى أن الجمارك تستهدف خلال العام المالي الحالي 2023/2024 تحصيل ضرائب جمركية بنحو 58 مليار جنيها، بخلاف رسوم التنمية وتحصيل رسوم القيمة المضافة بالجمارك نيابة عن مصلحة الضرائب العامة.

وأضاف غتوري: “لقد عملت مصلحة الجمارك علي قدم وساق بما يسهم فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة وذلك تحت توجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط”.

وتابع رئيس مصلحة الجمارك: “نحن حريصون على التوسع في النظام الجديد لإدارة المخاطر بكل المنافذ الجمركية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة، على نحو يسهم فى الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر «المسار الأخضر»، من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع”.