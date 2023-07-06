رسميًا.. أزبليكويتا يرحل عن تشيلسي إلى عملاق إسباني

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، رحيل قائده الإسباني سيزار أزبليكويتا عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد أزبليكويتا مع تشيلسي في صيف 2024 المقبل، لكن البلوز قرر رحيله بشكل مجاني كبادرة احترام لما قدمه مع النادي اللندني.

كما أعلن أزبليكويتا رحيله عن النادي الإنجليزي بعد قضاء ما يقرب من 11 عامًا داخل جدران قلعة ستامفورد بريدج، وذلك عبر مقطع فيديو.

وقال أزبيليكويتا في تصريحاته باكيًا: «لا أجد كلمات لأعبر عما بداخلي، هذا أمر غير معقول، أريد أن أشكركم جميعًا بسبب مساعدتكم لي في هذه المسيرة».

وأضاف قائد الفريق اللندني: «تشيلسي سيظل بيتي وأتمنى العودة مرة أخرى هنا، وفخور بما قدمته مع الفريق طوال مسيرتي وكوني قائدًا لهذا النادي».

وبعد مسيرة طويلة مع تشيلسي، انتقل سيزار أزبليكويتا إلى عملاق إسباني وهو أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

واجتاز أزبيليكويتا الفحوصات الطبية بنجاح في الساعات الماضية بالأتلتي، ليوقع على عقود انضمامه للفريق المدريدي لمدة موسم واحد أي حتى صيف 2024.

ومن المنتظر، أن يحضر أزبيليكويتا، فترة التحضير للموسم الجديد مع أتلتيكو مدريد تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وشارك سيزار أزبيليكويتا مع تشيلسي في 508 مباراة بجميع المسابقات منذ انضمامه للفريق في موسم 2012-2013، وتوج مع البلوز بـ9 ألقاب، مرتان من بطولة الدوري الإنجليزي، ومثلهما للدوري الأوروبي، كما فاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة.