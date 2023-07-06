يعود تاريخها إلى 2500 عام.. اليوم العالمي للشوكولاتة

يوافق اليوم 6 يوليو اليوم العالمي للشوكولاتة، ويعتبر العديد من الناس أن الشوكولاتة أعظم اختراع طهي للبشرية، ويمكن للشوكولاتة أن تعزز وتساعد في صنع أفخم الحلويات ويمكن حتى الاستمتاع بها بمفردها.

وبحسب ما ذكر موقع daysoftheyear ، يعود تاريخ الشوكولاتة إلى حوالي 2500 عام حيث أحبت حضارة الأزتيك الشوكولاتة السائلة المكتشفة حديثًا لدرجة أنهم اعتقدوا أن إله الحكمة، Quetzalcoatl، منحها لهم حرفيًا.

بذور الكاكاو كانت بمثابة شكل من أشكال العملة في الأزتك فهل يمكنك أن تتخيل أنه يمكنك الذهاب للتسوق أو شراء منزلك الخاص مقابل كومة ضخمة من بذور الكاكاو؟ سيكون من الرائع، أليس كذلك؟

في تلك الأيام، كانت الشوكولاتة مرة، لأنها ظهرت قبل وقت طويل من إضافة السكر. بمجرد أن أخذت الشوكولاتة منعطفًا وأصبحت حلوى في أوروبا القرن السادس عشر، استحوذت الشوكولاتة على الجماهير وأصبحت واحدة من العديد من الأطعمة المفضلة لدى الأسر.

تأسست العديد من شركات الشوكولاتة الحالية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. فبدأت Cadbury في إنجلترا عام 1868، وبعد 25 عامًا، اشترى ميلتون إس هيرشي معدات معالجة الشوكولاتة في المعرض الكولومبي العالمي في شيكاغو، وأصبح الآن واحدًا من أكبر منتجي الشوكولاتة في العالم.

فيما بدأت شركة نستله في ستينيات القرن التاسع عشر، نمت لتصبح إحدى أكبر مجموعات المواد الغذائية في العالم، ومن المحتمل أنك سمعت عن إحدى هذه الشركات، إن لم يكن كلها، وربما تستمتع حتى ببار أو اثنين أو بأنواع مختلفة من الشوكولاتة الفاخرة في المنزل.