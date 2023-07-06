الرئيس البيلاروسي يتوقع اندلاع حرب أهلية في أوروبا

توقع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن تندلع حرب أهلية في أوروبا.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، عم لوكاشينكو قوله: "أنا لا استبعد مثل هذا التطور للأحداث، لكنني لا أحب أن تكون هذه الحرب الأهلية في أوروبا. لأنها ليست خطيرة بالنسبة لنا، كما تتكشف المواجهة في روسيا. لكنها خطيرة”.

وتابع: "نحن مركز أوروبا. لذلك، لا سمح الله من الممكن أن تنشب الحرب في مكان ما وراء السياج… وهذا هو الحال في أوكرانيا. وهل نشعر بالرضا حيال ذلك؟.. لا، نحن نشعر بالسوء الشديد".

وأضاف رئيس بيلاروسيا: "لكنهم يسيرون رسميا نحو حرب أهلية. وحتى أسوأ مما كانت عليه في فرنسا. في فرنسا، كان من الممكن تجنب كل ما حدث إن لم يكن لنوع من عناد السلطات. إذا كنت مذنبا، فأنت بحاجة إلى التحدث إلى الناس”.