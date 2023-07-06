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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يعتمد رسوم اشتراكات العضوية والخدمات بمكتبة مصر العامة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا مع العاملين بمكتبة مصر العامة
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اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا رسوم اشتراكات العضوية والخدمات المقدمة بمكتبة مصر العامة.

 جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع أعضاء لجنة تسيير أعمال المكتبة، لتنظيم العمل الإدارى داخل المكتبة ، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و حسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، والدكتور سيد عباس مدير المكتبة ، و أعضاء لجنة التسيير ، وأعضاء مجلس الأمناء ، وعدد من العاملين بالمكتبة .

وقال محافظ قنا، أن الرسوم التى تم اقرارها تعتبر رسوم بسيطة مقابل الخدمات التى سوف يستفيد منها المواطن داخل المكتبة ، مناشدا  المترددين على المكتبة بضرورة الحفاظ على محتوياتها من كتب وأجهزة ووسائل تعليمية مختلفة ، حتى تستمر المكتبة فى تقديم خدماتها لأبنائنا جيلا بعد جيل . 


وأضاف الداودي أن المكتبة سوف تُمثل نقلة نوعية متميزة في قطاع الثقافة بمحافظة قنا ، كونها منارة ثقافية تنويرية جديدة للعلم والمعرفة ، تستهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي لأبناء المحافظة ، في ظل تحديات الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

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