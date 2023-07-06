أبرزها مشروعات المحلة وطنطا.. تفاصيل مناقشات محافظ الغربية ورئيس "التنمية الحضارية"

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، وذلك في مستهل زيارته للغربية لتفقد عدد من المشروعات التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الصندوق.

وعقد المحافظ اجتماعاً بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مديري شركات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز والاتصالات، وذلك لمناقشة موقف إدخال المرافق لعمارات الإسكان الاجتماعي بالعجيزي التي تم إنهاؤها ضمن خطة الدولة لتوفير سكناً حضارياً بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، حيث تم الانتهاء من بناء ٦ عمارات تتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و ٩ أدوار علوية) بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢.٣ فدان.

وخلال الاجتماع ناقش رحمي وصديق موقف توصيل المرافق لعمارات العجيزي بطنطا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إدخال مياه الشرب، كما تم وضع آليات تسريع خطوات إدخال الكهرباء، الغاز والاتصالات وضع جدول زمني لذلك.

كما تتطرق الاجتماع لمناقشة أعمال تطوير منشية عبد المنعم رياض بحي ثان المحلة الكبرى التي بلغت نسب إنهاء الأعمال بها ٤٠٪، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير تشمل توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي من دوران الشركة حتى نهاية سوق التقوى، كما يتم تمهيد 28 شارع فرعي، إزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة تمهيدا لتركيب الأنترلوك بالشوارع الجانبية، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

واختتم الاجتماع بمناقشة مشروع إنشاء المحلة الجديدة الذي سيقام على أرض المستعمرة، إلى جانب مناقشة المشروعات المستقبلية التي سينفذها الصندوق داخل المحلة وطنطا.