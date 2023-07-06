حصاد 24 ساعة.. ضبط 103342 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 103342 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

35365 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1541) مخالفة السير بدون تراخيص.

(29) مخالفة موقف عشوائى.

(17) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .