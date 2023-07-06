حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون بدمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – كفرسعد – كفرالبطيخ ) وقسمى شرطة (أول دمياط - دمياط الجديدة).

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن “كمية لمخدر الحشيش وزنت 11،250 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار”، بحوزة 6 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.