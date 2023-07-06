الداخلية: ضبط 5 متهمين بقتل تاجر مفروشات في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، بقطاع الأمن العام من كشف ملابسات واقعة مقتل تاجر بالغربية وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (تاجر مفروشات، مقيم بالبحيرة، له معلومات جنائية) بأحد المجارى المائية بدائرة المركز (تم انتشالها).

أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (خمسة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركزى شرطة طنطا والمحلة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (أربعة من المتهمين) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالاستدانة من اثنين منهم وتهرب من السداد، وعلى إثر ذلك قام أحد المتهمين باستدراجه إلى محافظة الإسكندرية بزعم تسليمه بضائع "مفروشات" ولدى وصوله قام باقى المتهمين باصطحابه عنوة داخل سيارة أحدهم (تم ضبطها) والتوجه به لمسكن خاص باثنين من المتهمين كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية وإحتجازه به، كما أضافوا بقيام المجنى عليه بمماطلتهم فى سداد المديونية ولدى إكتشافهم مماطلته تناوبوا التعدى عليه بالضرب حتى فوجئوا بوفاته فقاموا بنقل جثته بالسيارة المضبوطة والتخلص منها بمحل العثور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.