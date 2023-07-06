"مياه القاهرة" تحذر عملائها من إرسال بياناتهم الشخصية لرواد صفحتها على الـ"فيس بوك"

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه تلاحظ قيام بعض رواد صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بمحاولة الرد على بعض عملاء الشركة دون أن يحمل صفة رسمية للرد على استفسارات وشكاوى العملاء.

وأهابت الشركة فى بيان لها اليوم الخميس، بالعملاء بضرورة الالتزام بالتعامل من خلال الحساب الرسمى للصفحة والذى يظهر فيه صورة شعار شركة مياه الشرب بالقاهرة وعلامة التوثيق الخاصة بالفيسبوك والموضح بالصورة التالية.

وحذرت الشركة من إعطاء أى بيانات شخصية لأى من رواد الصفحة وإرسال البيانات الشخصية الخاصة بالشكاوى والاستفسارات عبر صندوق الرسائل للصفحة فقط، حفاظًا على سرية البيانات، وإلا فإن الشركة تخلى مسئوليتها عن أى عمليات تواصل تتم مع أى حساب آخر بخلاف الحساب الرسمى للشركة.