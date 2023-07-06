الشباب و"الأمم المتحدة للسكان" تقدمان فرصة للانضمام لفرق الشمندورة بالمحافظات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، عن تقديم فرصة للانضمام لفرق الشمندورة بالمحافظات.

فرق الشمندورة هي فرق غنائية تناقش قضايا سكانية مهمة مثل "تنظيم الاسرة، الزواج المبكر، العنف القائم على النوع الاجتماعي غيرها من القضايا".

من خلال الانضمام لفرق الشمندورة، يمكن المشاركة في تأليف وتلحين أغاني مختلفة على قضايا مجتمعية مهمة، بالمشاركة مع شباب من محافظات مختلفة.

ويمكن من خلال المشاركة بالتدريبات، تطوير المعارف والمهارات على مواضيع الصحة الانجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، تدريبات صوتية للتطوير، أغاني الشمندورة التي تتناول القضايا السكانية وتعلم غناء هذه الأغاني، تأهيل الشباب المشارك لتنفيذ جلسات غنائية في أندية السكان بالمحافظات التابعة لهم، فرصة للانضمام لحفلات الشمندورة بمحافظات (بور سعيد - الغربية - القاهرة - الإسكندرية - الدقهلية - القليوبية - جنوب سيناء - مرسي مطروح).

للتقديم التسجيل من خلال الرابط التالي:

bit.ly/3LQcNlM