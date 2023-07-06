الليلة.. مناقشة كتاب "المجتمع القبطي همومه وتطلعاته" بالمركز الثقافي الأرثوذكسي

يناقش مساء اليوم في السابعة مساء عدد من المثقفين والاكاديميين كتاب "المجتمع القبطي.. همومه وتطلعاته) تأليف الباحثة هالة الحفناوي، وذلك بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يناقش الكتاب كل من الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وكل من الدكتور سعيد المصري استاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة سابقا، والدكتورة سامية قدري استاذ علم الاجتماع، بجامعة عين شمس، وشريف بكر مدير دار العربي للنشر والتوزيع، التي اصدرت الكتاب مؤخرا، يدير اللقاء : د. سامح فوزي كبير باحثي مكتبة الإسكندرية، وعضو المجمع العلمي المصري.