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الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة على خط القاهرة / الإسكندرية

قطار تالجو
قطار تالجو
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 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6 / 7 / 2023 حيث تقرر تشغيل قطار 2027 تالجو ( القاهرة / الاسكندرية ) يومياً حيث  يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءاً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءاً ، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو ( الإسكندرية / القاهرة ) يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:20  مساءاً طبقاً للجدول المرفق.

وبذلك يتم تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحرى والقبلى (6 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / الإسكندرية – 4 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / أسوان )  .
والهيئة لا تدخر أى جهد فى تقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل القطار الثالث قطارات التالجو خط القاهرة الاسكندرية