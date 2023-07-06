السكة الحديد: تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة على خط القاهرة / الإسكندرية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6 / 7 / 2023 حيث تقرر تشغيل قطار 2027 تالجو ( القاهرة / الاسكندرية ) يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءاً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءاً ، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو ( الإسكندرية / القاهرة ) يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءاً طبقاً للجدول المرفق.

وبذلك يتم تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحرى والقبلى (6 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / الإسكندرية – 4 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / أسوان ) .

والهيئة لا تدخر أى جهد فى تقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب .