السبت.. الروائية ريم بسيونى توقع "البحث عن السعادة" ببيت السناري

يستضيف بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، حفل توقيع كتاب «البحث عن السعادة.. رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة» للكاتبة الروائية الدكتورة ريم بسيوني، وذلك في الساعة السابعة مساء السبت 8 يوليو المقبل.

ويفتتح الندوة، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والناشر سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، وبمشاركة وعزف الدكتورة رانيا يحيي رئيسة قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون.

و"البحث عن السعادة.. رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة" كتاب صادر عن دار المعارف، تتناول فيه المؤلف الفكر الصوفي وأسرار السعادة عند المتصوفي، راصدة أبرز المتصوفين ومقولاتهم الشهيرة التي عاشت على مر السنين.

كما توضح الدكتورة ريم بسيوني، مفهوم السعادة المرتبطة بالرضا والقناعة، وذلك من خلال رحلة تاريخية لفكر الصوفية منذ العصر الأموي وحتى العصر المملوكي في مصر.

وترصد الكاتبة الحالة الإنسانية للمفكر الصوفي ورحلته للوصول إلى الرضا، لكي نعرف كيف يحدث الرضا بعد البلاء؟، وهل نرضى حين نتعرض لظلم، أو الفقد، أو الفقر، أو المرض؟..