سيطرة مصرية.. هناء علام تفوز بالذهبية الثالثة ببطولة البوتشا

حصلت اللاعبة هناء علام على الميدالية الذهبية الثالثة لمنتخب مصر للبوتشا في البطولة الأفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ونجحت هناء علام في تحقيق الميدالية الذهبية بعد تحقيق الفوز على لاعبة المغرب.

وكان المنتخب المصري نجح في الحصول على ميداليتين ذهبيتين عن طريق سمير عبدالمعز وتسنيم محمد.

ومن المقرر أن تختتم البطولة غدا الجمعة، وتحديد المتأهلين لأولمبياد باريس 2024.

وانطلقت البطولة يوم 2 يوليو الماضي والتي تستمر حتى 8 يوليو الجاري، وتعد هذه البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.