بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي 

أُصيب 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، إتجاه أسيوط، بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة أثناء سيرها بسرعة على الطريق، وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، والذي أسفر عن إصابة 14 شخصًا بإصابات متنوعة، والتي جاءت كالتالي:

أم هاشم علي خفاجة (44 سنة)، ومقيمة عين شمس، اشتباه كسر في الساق اليمنى.

نصرة شعبان أمين (30 سنة) ومقيمة عين شمس، جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

جنا مجاهد مصطفى (20 سنة)، طالبة، جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

مريم باسم ممدوح (10 سنوات)، ومقيمة ملوي المنيا، جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

يوسف باسم ممدوح (13 سنة)، ومقيمة ملوي المنيا، اشتباه كسر في الذراع الأيمن.

باسم ممدوح علي (36 سنة)، ومقيم ملوي المنيا، جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

أمين شعبان أمين (18 سنة)، ومقيم ملوي المنيا، جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

ولاء محمد سلامة (28 سنة) ومقيمة المنيا، جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

مجاهد مصطفى رمضان (40 سنة)، ومقيم ملوي المنيا، كدمة شديدة بالفخذ الأيسر.

ولاء مجاهد مصطفى رمضان (15 سنة) ومقيمة ملوي المنيا، كدمات متفرقة بالجسم.

عماد طه محمد طه (35 سنة) ومقيم ملوي المنيا، كسر مضاعف بالساق الأيمن.

انتصار محمد عبد الحميد طه (33 سنة)، ومقيمة ملوي المنيا، اشتباه كسر بالساق اليسرى.

حمزة عماد طه محمد (سنة) ومقيم ملوي المنيا، بدون إصابات ظاهرية.

دعاء جمعة عبد المجيد (32 سنة)، ومقيمة ملوي المنيا، إسعاف وترك ورفضت النقل للمستشفى.

وجرى نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، كما جرى نقل المصابين الآخرين إلى مستشفى في محافظة بني سويف، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.