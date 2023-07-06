حيلة ماكرة من موظف لعدم سداد ديون أصدقائه بعين شمس

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً إدعاء كاذب لأحد الأشخاص بقيام آخرين بالتعدى عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إدعاء أحد الأشخاص بقيام 3 آخرين "من جنسية إحدى الدول الأفريقية" بالتعدى عليه وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم والإستيلاء منه على مبلغ مالى عقب قيامه بسحبه من إحدى ماكينات الصراف الآلى بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص أمكن التوصل للشاكى (موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبإستدعائه وسؤاله قرر بقيام 3 أشخاص بالتعدى عليه وإحداث إصابته، والاستيلاء منه على ملبغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وبإعادة مناقشة المذكور عدل عن أقواله وإعترف بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وتراكم الديون عليه من أصدقائه، اختمر فى ذهنه اختلاق الواقعة وفى سبيل ذلك قام بإحداث إصابته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.