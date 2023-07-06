براءة بطرس غالي في قضية «فساد الجمارك»

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، ببراءة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق من اتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك".

وقال نص الحكم: "حكمت المحكمة ببراءة المتهم يوسف بطرس غالي من تهمتيّ التربح، وإهدار المال العامة، وانقضاء الدعوى بالتصالح في تربحه بقضية فساد الجمارك".

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.