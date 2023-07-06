طريقة تحضير القهوة الخضراء وفوائدها

تعد القهوة الخضراء مفيدة للجسم، كما يتناولها معظم الأشخاص بهدف التخسيس لذا نقدم لكم طريقة تحضيرها وفوائدها

المكونات

• كوب حب قهوة خضراء

3 أكواب ماء

عود قرفة

طريقة التحضير

• 1اغسلي حبوب القهوة جيداً وضعيها في قدر صغير الحجم. أسكبي الماء فوقها وأضيفي عود القرفة.

• 2ضعي القدر على حرارة متوسطة حتى يغلي. خففي النار واتركي القهوة تغلي لـمدة 12 دقيقة.

3.صفي المزيج في ابريق الشاي.

4.ضغي حبوب القهوة في كيس من القماش ، اضغطي من الاعلى نحو الاسفل فوق الابريق حتى تحصلي على نكهة القهوة كاملةً.

نصائح

اشربي القهوة مرة واحدة في اليوم بعد وجبة الغذاء،يمكنك حفظ القهوة من يومين الى ثلاث ايام في الثلاجة.

فوائد القهوة الخضراء للتخسيس

يساهم حمض الكلوروجينيك في فقدان الوزن لفوائده وخصائصه التالية:

ضبط مستوى السكر في الدم عبر تقليل امتصاص الكربوهيدرات.

تقليل مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم.

تحفيز عملية التمثيل الغذائي، من خلال زيادة مستوى معدل الأيض، مما يقلل من إفراز السكر من الكبد إلى الدم، الأمر الذي يساهم في حرق الدهون في الجسم.

فوائد القهوة الخضراء لمرضى السكري

تساعد أحماض الكلوروجينيك في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أو السيطرة عليه، لما لها من دور في تقليل امتصاص السكر بالدم، والمحافظة عليه ضمن المعدل الطبيعي، ومنع الارتفاع المفاجيء له، كما وتعمل على تنظيم دور الأنسولين في الجسم.

فوائد القهوة الخضراء لمرضى ضغط الدم

تساهم حبوب القهوة الخضراء في تنظيم معدل ضغط الدم ومنع ارتفاعه؛ بفضل احتوائها على حمض الكلوروجينيك ومضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الشرايين والأوعية الدموية، وبالتالي خفض الضغط المرتفع بشكل فعال.

ووفقاً لما نشر في مجلة “العلاج بالنباتات” أن تناول أكثر من 400 ميلجرام من مستخلص القهوة الخضراء، لمدة 4 أسابيع، قد يقلل بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.