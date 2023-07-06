على هامش اجتماعات "عدم الانحياز".. وزيرا خارجية إيران والسودان يلتقيان لأول مرة منذ 7 سنوات

التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، مع نظيره السوداني علي الصادق على هامش اجتماعات وزراء الخارجية لدول حركة عدم الانحياز المقامة في باكو.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أن الوزيران التقيا وتصافحا لأول مرة منذ 7 سنوات بعد القطيعة الدبلوماسية التي تمت بين الجانبين.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسودان قد انقطعت بعد واقعة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران في عام 2016 وكذلك اقتحام القنصلية السعودية في مدينة مشهد.

وجدير بالذكر أن كلًا من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قد اتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بوساطة الصين في شهر مارس الماضي.