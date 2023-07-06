الثانوية العامة 2023| فرحة بين طلاب الأقصر بسبب "الإنجليزي".. صور

أدى طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وتوجه طلاب الصف الثالث الثانوي لأداء امتحان اللغة الإنجليزية، في 22 لجنة موزعة على 7 إدارات تعليمية بالمحافظة.

وأقيمت الامتحانات، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وتوافر سيارات الإسعاف والإطفاء بالقرب من اللجان، كما تجمع أولياء الأمور أمام المدارس للاطمئنان على أبنائهم.

وأبدى الطلاب بمحافظة الأقصر، آرائهم في امتحان الإنجليزي، حيث تباينت آرائهم حول سهولة وصعوبة الامتحان، وعبر معظم الطلاب عن فرحتهم، بسهولة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، مؤكدين على أن الامتحان مناسب لجميع مستويات الطلاب، وأن وقت امتحان الإنجليزي كان كافي لقراءة أسئلة الامتحان بتركيز والإجابة عليها والمراجعة الجيدة لها، فيما شكا آخرون من صعوبة بعض الأجزاء التي تحتاج مستويات طلاب متميزين للإجابة عليها.

وقال الطالب محمد علي طالب بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، أن الامتحان كان طويل للغاية ويحتاج أكثر من ثلاث ساعات للإجابة عليه، حيث جاءت بعض الأسئلة في مستوى الطالب العبقري والتي لم يستطيع الإجابة عليها.

فيما أكدت يوستينا جوزيف، أن الامتحان كان غالبيته في مستوى الطالب المتوسط ومعظم الأسئلة كانت سهلة ومباشرة وواضحة مثل ما جاء في المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة المعلنة، ولكنه هناك بعض الأسئلة الصعبة التي تبين الفرق بين الطالب العادي والمتفوق وتقيس نسبة تميز الطالب، مثل سؤال القطعة الثانية، إذ جاءت به بعض الكلمات الصعبة.

وكان الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، قد عقد اجتماعاً مع رؤساء مراكز توزيع الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وأعضاء الأسئلة داخل اللجان، بحضور صفوت جارح وكيل المديرية وإيمان عبدالعال مدير عام التعليم العام وأعضاء غرفة العمليات الخاصة بمتابعة سير الامتحانات.

وأكد خالد، ضرورة فتح باب المدرسة في المواعيد المحددة على أن تكون في الثامنة والربع صباحاً للجان الكبيرة الثامنة والنصف لباقي اللجان، وصعود الطلاب إلى اللجان في التاسعة إلا ربع مع تواجد الملاحظين بها.

كما شدد خالد، خلال الاجتماع، على عدم دخول الملاحظين على اللجان بالهواتف المحمولة وتسليمها إلى رئيس اللجنة قبل دخول اللجان الفرعية، مشيراً إلى إرسال التقارير الطبية يوما بيوم وعدم إعادة توزيع الأوراق بعد تسجيل الطلاب لبياناتهم عليها.

امتحان اللغة الإنجليزية (1)

امتحان اللغة الإنجليزية (2)

امتحان اللغة الإنجليزية (3)

امتحان اللغة الإنجليزية (4)

امتحان اللغة الإنجليزية (5)

امتحان اللغة الإنجليزية (6)

امتحان اللغة الإنجليزية (7)

امتحان اللغة الإنجليزية (8)

امتحان اللغة الإنجليزية (9)

امتحان اللغة الإنجليزية (10)

امتحان اللغة الإنجليزية (11)

امتحان اللغة الإنجليزية (12)

امتحان اللغة الإنجليزية (13)

امتحان اللغة الإنجليزية (14)

امتحان اللغة الإنجليزية (15)

امتحان اللغة الإنجليزية (16)

امتحان اللغة الإنجليزية (17)

امتحان اللغة الإنجليزية (18)

امتحان اللغة الإنجليزية (19)

امتحان اللغة الإنجليزية (20)

امتحان اللغة الإنجليزية (21)

امتحان اللغة الإنجليزية (22)

امتحان اللغة الإنجليزية (23)

امتحان اللغة الإنجليزية (24)