محافظ شمال سيناء: إنشاء قلعة تعليمية في مدينة العريش

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه يجري إنشاء قلعة تعليمية في مدينة العريش تضم عددا من المدارس متنوعة التعليم.

وأضاف المحافظ خلال حفل ختام العام الدراسي وافتتاح موسم الأنشطة الصيفية والذي نفذته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في المدينة الشبابية بالعريش، في حضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة، أن قطاع التعليم بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة.

وأشار المحافظ إلي تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في شمال سيناء من بينها مشروعات في قطاع التعليم من بينها إنشاء عدة مدارس وإنشاء إدارة تعليمية جديدة في مدينة العريش.

أعلن المحافظ، تنفيذ لقاءات جماهيرية خلال الفترة القادمة مع مختلف القطاعات بحضور القيادات التنفيذية للتعرف على الاحتياجات والمشكلات والعمل على حلها.

وعلى هامش الحفل تفقد المحافظ معرض فني للوحات الفنية، كما تضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية والأغاني الدينية لطلبة المدارس.

كما

وفي ختام الحفل أجرت مي مؤنس، موجهة لغة إنجليزية لقاء حواري مع محافظ شمال سيناء عن التنمية في المحافظة.