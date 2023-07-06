ضبط 9 أطنان قمح وأعلاف مجهولة المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت إدارة التموين بالحسينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله بتشكيل حملة تفتيشية، وذلك بناء على المعلومات الواردة بوجود مزرعة مواشى تستخدم القمح المحلي في المزرعة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي :-

تحرير محضر رقم 4612 جنح صان الحجر ضد صاحب مزرعتي مواشى و أسماك بناحية صان الحجر البحرية بمركز صان الحجر شرقية وذلك لحيازته قمح محلى إنتاج موسم 2023 واستخدامه في غير الغرض المحدد وحيازة اعلاف مواشى و أسماك بدون فواتير دالة على مصدرها، وتم التحفظ على 3 طن قمح محلى إنتاج موسم 2023 وكذلك التحفظ على 3 أطنان علف ماشية تسمين 16%، و3 أطنان علف أسماك للأعلاف.