تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الخميس

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 16.4 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام 1.132 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.6 %، ليغلق عند مستوى 17,102.3 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 1.46%، ليغلق عند مستوى 3,182.43 نقطة.

كما انخفض المؤشر EGX70 بنسبة 2.66 % ليغلق عند مستوى 3,474.23 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 2.29%، ليغلق عند مستوى 5,146.38 نقطة،

وانخفض أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.58 %، ليغلق عند مستوى 7,159.88 نقطة، كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 2.29 %، ليغلق عند مستوى 5,146.38 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 1.47%، ليغلق عند مستوى 2,876.64 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي ، مسجلين صافي بنحو 17.9 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 33.6 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 1.6 مليار جنيه، بعد التعامل على 874.1 مليار سهم، من خلال 68 ألف عملية منفذة.