رئيس اتحاد الطائرة: أشكر القيادة السياسية على دعمها لاستضافة البطولة الأفريقية

أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي للعبة، أنه سافر للمغرب بدعوة من الاتحاد الإفريقي للعبة من أجل توقيع عقد تنظيم مصر لبطولة أفريقيا.

وأضاف ياسر قمر، أن هذه البطولة في غاية الأهمية وستشهد مشاركة العديد من الدول الأفريقية خاصة وأنها مؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة، كما أن هذه البطولة تعد فرصة من أجل زيادة الرانك العالمي للمنتخبات ، وستعطي فرصة للمنتخب الحاصل على لقبها بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024”.

ووجهة المهندس ياسر قمر الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه الكبير بالرياضة ودعمه الدائم لكافة الألعاب الرياضية.

ولابد أن نشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمساندته ودعمه للرياضة بشكل عام وكرة الطائرة بشكل خاص مضيفاً ان مصر قادرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية وستكون بطولة أفريقيا للطائرة صورة مشرفة للاتحاد المصري واللاتحاد الأفريقية للعبة.

وكشف المهندس ياسر قمر أن الاتحاد المصري سيقوم بتوجيه الدعوة لكافة الدول التي ترغب في المشاركة بعد ما تم توقيع الاتفاقية على استضافة مصر للبطولة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر الأول للرجال يواصل الاستعدادات القوية من أجل المشاركة في البطولة الأفريقية من أجل المنافسة على لقبها.