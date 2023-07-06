استمرار حملات النظافة والتجميل بقري مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء

تواصلت حملات النظافة والتجميل بقري مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء ورفع المخلفات بالطرق الرئيسية و بمحيط الأحياء السكنية بمدينة الحسنة بو سط سيناء، وشهدت مدينة الحسنة منذ الأيام الماضية تكثيف في أعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الحسنه والقري التابعه لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة وصحية لهم.

وقام كل من عبد الجليل ابراهيم عبد الجليل مدير إدارة البيئة والأزمات بمجلس مدينة الحسنة وسالم عبد اللطيف بالاشراف علي أعمال النظافة والتجميل باستكمال أعمال النظافة برفع مخلفات القمامة من التجمعات السكانية والصناديق الموجودة في أماكن مختلفة بمدينة الحسنة؛ إذ تم إزالة المخلفات وذلك تنسيقآ مع جهاز النظافة والتجميل بالمجلس وبدفع معدات المجلس وجاري إستكمال الأعمال لحين الانتهاء من رفع كافة المخلفات .

ويأتي ذلك بناءا على توجيهات محافظ شمال سيناء وتنفيذاً لتعليمات المدير العام سعد خليل البغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة وتحت إشراف ومتابعة محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة.