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الخميس 06 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 275 وصلة مياه خلسة ورى أراض زراعية بمياه الشرب بالفيوم.. بالصور

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن الإدارة العامة للرقابة والمتابعة تمكنت من ضبط ٢٧٥ وصلة مخالفة منها ١٧٨ وصلة مياه خلسة ، و ٩٤ حالة مخالفه لشروط التعاقد ، وعدد ٣ حالة رى اراضى زراعية بمياه الشرب وذلك خلال الحملات المكثفة بمراكز ومدن محافظة الفيوم خلال الفترة من مارس وحتى مايو ٢٠٢٣ .

وشدد "النجار"على عدم التهاون مع من يلجئون للطرق غير القانونية لسرقة مياه الشرب أو الاستفادة من خدمات الصرف الصحى، مشيرا إلى أنه يتم رفع جميع الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين موضحا أن الوصلات الخلسة واستخدام مياه الشرب لرى الأراضي الزراعية يكون له آثار سلبية على الخدمات المقدمة للمواطنين ويحد من قدرة الشركة على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من مياه الشرب.

وتناشد الشركة جموع المواطنين ضرورة التعاقد بصورة قانونية والإبلاغ عن المخالفات من خلال الخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون ارضى، وتبنى ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل قطرة مياه من الاهدار فى ظل الزيادة السكانية والتحديات المائية.

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