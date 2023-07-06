حفظ التحقيق في وفاة شخص بجرعة مخدرات زائدة في الموسكي

أمرت نيابة الموسكي الجزئية اليوم الخميس، حفظ التحقيق في العثور على جثة شاب، متوفي في أحد الشوارع، لعدم وجود شبهة جنائية.

وتُرجح التحريات والتحقيقات وتقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتيجة جرعة مخدرات زائدة.

تلقى قسم شرطة الموسكي، إخطارا من النجدة يفيد بالعثور على جثة لشاب في العقد الثاني من العمر، في أحد الشوارع النائية.

بالانتقال والفحص عثر على جثة "محمد.ف." ٢٦ سنة يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وتبين بالفحص الطبي الظاهرى أن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات أصيب على إثرها بهبوط حاد في الدورة الدموية وفارق الحياة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.