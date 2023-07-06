فيديو.. الجيش السوداني يشن غارات جوية على مواقع الدعم السريع

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الجيش السوداني يشن غارات جوية على مواقع قوات الدعم السريع، حيث ما زالت أصوات الرصاص والأسلحة الثقيلة مستمرة في عدد من المواقع، كما أن ألسنة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن منذ صباح اليوم، تم استهداف عدة مواقع لقوات الدعم السريع، مثل المدينة الرياضية ومواقع بشرق الخرطوم مثل المعمورة، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني بدأ في تكثيف هجومه على أماكن وُجود قوات الدعم السريع.

وتابع، أن أمس الأربعاء شهد هجوما على وسط الخرطوم، مشيرًا إلى وجود تحليق جوي مكثف في سماء العاصمة الخرطوم، ولفت إلى أن الأوضاع في الخرطوم مضطربة تماما، وهناك هجمات عنيفة في مواقع مختلفة.

وأوضح، أن حدة المواجهات ارتفعت وتيرتها، في ظل عدم وجود أفق سياسي لحل هذه الأزمات، كما أن مصادر غير رسمية تتحدث عن أن قمة دول الجوار ستعقد الأسبوع القادم، وبخاصة أن المواجهات بلغت ذروتها في مواقع مختلفة.

