برلماني: الناس بتقبض معاشها بعد أسبوع وهذا مرفوض

تقدم المهندس ايهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه لكل من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن قلة عدد منافذ صرف المعاشات مما يؤدي لتكدس المواطنين أمام أماكن الصرف شهريًا ويزيد من معاناة أصحاب المعاشات وتأخير الصرف ، ويضطر الكثير منهم الانتظار لساعات طويلة والعودة لمنازلهم بدون الصرف.

وأشار النائب لوجود عدد من الأسباب تؤدى لهذه المعاناة ومنها قلة عدد منافذ صرف المعاشات والتي يبلغ عددها طبقًا لإحصائيات الوزارة 18 ألف منفذ فقط، فى حين يبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 مليون و660 ألف مما يستحيل معه الصرف في يوم واحد وتمتد الفترة لأكثر من أسبوع مما يؤثر بشكل سلبي على الكثير من أصحاب المعاشات الذين لا يملكون إلا هذا المعاش.

ولفت النائب لإشكالية أخرى وهي عدم تغذية ماكينات الصرف بالسعة المسموح بها من النقود مما يؤدى إلى نفاذها في منتصف اليوم ويضطر أصحاب المعاشات إلى العودة لمنازلهم بدون الصرف بعد الانتظار لساعات طويلة.

وكذلك إشكالية وقوع السيستم لساعات طويلة مما يعطل الصرف ويزيد الازدحام ويزيد معاناة كبار السن من أصحاب المعاشات.

واختتم النائب مطالبًا بضرورة عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة التضامن ووزارة الاتصالات ومسئولي البنوك لحل هذه المعاناة المتكررة وكذلك الإسراع في زيادة عدد منافذ صرف المعاشات.