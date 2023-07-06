ads
الخميس 06 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيروزاليم بوست: قصف منطقة في جنوب لبنان أطلق منها صاروخان تجاه إسرائيل

لبنان
لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلى قصف منطقة بجنوب لبنان اطلق منها صاروخان تجاه شمال إسرائيل.

وقالت الصحيفة، إن الصاروخين جرى إطلاقهما من جنوب لبنان على شمال إسرائيل، ولم يتجاوزا الحدود اللبنانية، وسقطا قبل دخول المجال الجوي الإسرائيلي.

وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أنه لم يتم إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل منذ شهر أبريل الماضي، عندما أصيب ثلاثة إسرائيليين وتضررت عدد من المباني نتيجة لإطلاق 34 صاروخًا، وأن أية جهة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. 

جنوب لبنان إسرائيل