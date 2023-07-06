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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إطلاق قذائف إسرائيلية على مواقع بجنوب لبنان

لبنان
لبنان
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إطلاق قذائف على عدة مواقع لبنانية محاذية للحدود الإسرائيلية، بعدما كشفت السلطات الإسرائيلية وقوع عدة إنفجارات داخل الأراضي الإسرائيلية.

ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق 15 قذيفة بالمدفعية داخل الحدود اللبنانية، وبالتحديد في منطقة كفرشوبا اللبنانية المحاذية للحدود الإسرائيلية.

وكشفت تقديرات إسرائيلية أن حزب الله لن يرد على القصف الإسرائيلي، إلا أن حزب الله يتأهب بشكل مستمر تحسبًا لرد فعل على ضربات الجيش الإسرائيلي في العمق اللبناني.

وقالت الإذاعة الخاصة بالجيش الإسرائيلي نقلًا عن مسؤول عسكري، إن جيش الاحتلال متأهب لأي رد فعل من الجانب اللبناني.

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