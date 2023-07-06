المايسترو نادرعباسي يقدم لابوهيم فى مهرجان جليمرجلاس الأمريكى

انتهى المايسترو نادر عباسي من بروفات أوبرا "لابوهيم" استعدادا لتقديمها في مهرجان جليمرجلاس بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر أن تفتتح في السابع من يوليو الجاري الدورة الجديدة للمهرجان، ويعقب العرض الأول للأوبرا عدة عروض أخرى يشهدها شهري يوليو وأغسطس المقبل.

ويقود عباسي الأوركسترا خلال حفل الافتتاح أيضا أثناء عزفها للنشيد الوطني الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، ويلتقي المايسترو الشهير بالجمهور في 3 لقاءات حواريه أيام 29 يوليو و3 و5 أغسطس، يتحدث فيها عن مسيرته الفنية وعن مؤلف موسيقى الأوبرا الإيطالي جياكومو بوتشينى.

تحفة جياكومو بوتشيني يخرجها للمسرح إي لورين ميكر، المدير العام والمدير الفني لأوبرا سان أنطونيو، ويشارك في أداءها التينور جوشوا بلو (رودولفو)، والباريتون دارون درون (مارسيلو)، والسوبرانو تيريزا بيروتا (ميمي)، والسوبرانو إميلي كيلاني (موسيتا).

يقول عباسى "سعيد جدا بالعمل مع فريق من الفنانين والمحترفين العظماء، وفى هذا المهرجان العظيم الذي قدم العديد من عروض الأوبرا الرائعة منذ بداية اطلاقه في عام 1975" مضيفا أن كل هذه العروض الصيفية الرائعة تقام في موقع فريد ومبهر بين احضان الطبيعة، على ضفاف بحيرة أوتسغو (بجانب مسرح وأوبرا أليس بوش)."

يشير عباسي إلى أن برمجة المهرجان وتنظيمه على مستوى عالي من الجودة ويقوده هذا العام المدير الفني روبرت آينسلي، وبرنامج عروض الفنانين الشباب مثير جدا للاهتمام أيضا، حيث يختار المهرجان عدد من المواهب الفنية الشابة ويضع كل منهم في موقعه المناسب.

يعد عباسى واحدا من أشهر الموسيقيين المصريين فى جيله، وشملت مسيرته الفنية العزف على الباسون، والتأليف الموسيقى، وغناء الأوبرا، وأخيرا قيادة الأوركسترا، وفي أوائل بداية عام 2000 تولى منصب المدير الفني وقائد أوركسترا أوبرا القاهرة، وهو أول مدير موسيقي وقائد أوركسترا قطر مع بداية تأسيسها (2009-2011).

كما عمل عباسي مع العديد من فرق الأوركسترا العالمية في أنحاء العالم، ومنذ عام 2006، وهو مايسترو ضيف عائد في أوركسترا مارسيليا الفيلهارمونية.

وقام في عام 2021 بقيادة الأوركسترا الفيلهارمونية المتحدة في حدثين وطنيين مهمين تابعهما العالم كله: الموكب الذهبي للمومياوات الملكية وإعادة فتح طريق الكباش في مدينة الأقصر والذي يعود تاريخه إلى اكثرمن 3000 عام .

والاوركسترا الفيلهارمونية المتحدة هي فرقة كبيرة أسسها عباسي عام 2017 وقدم معها عددا من الحفلات الموسيقية لملحنين عرب معروفين وبمشاركة العديد من المطربين المشهورين من مصر والعالم العربي.