محافظ الشرقية يوجه بتطوير ميدان باتا وتطوير بميدان المحطة ببلبيس

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، تعليماته، للدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بوضع التصور الأمثل لتطوير ورفع كفاءة ميدان باتا مع الحفاظ على مرافق الغاز والكهرباء والمياه بالمنطقة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما لا يؤثر على تقديم الخدمة بصورة طبيعية للمواطنين.

وجاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمركز ومدينة بلبيس لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين العامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذا رفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع.

وسيرًا على الأقدام، تفقد محافظ الشرقية شارعي بورسعيد وجمال عبد الناصر وصولاً لميدان المحطة وذلك لمتابعة أعمال التطوير النهائية بالميدان والتي تشمل أعمال رصف وتركيب بلدوزرات وأسوار حديد ودهانات تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بمتابعة أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية وإلزامهم بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة حركة البيع والشراء بسوق المدينة للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ الشرقية يوجه بتطوير ميدان باتا وتطوير بميدان المحطة

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