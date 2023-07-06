وفد "الأعلى للجامعات" يتفقد 3 مراكز اختبارات إلكترونية جديدة بكليات الأقصر

استقبلت جامعة الأقصر، بقيادة الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، اليوم الخميس، وفد اللجنة الفنية من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والشركة المشرفة علي مشروع تشغيل ثلاث مراكز اختبارات إلكترونية جديدة بالجامعة بطاقة استيعابية ٦٨٠ جهاز، ومتابعة استكمال كافة التجهيزات اللازمة.

وضم وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كلا من الدكتور علاء عبدالعاطى، مدير وحدة الاختبارات الالكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو اللجنة العليا للأسبقية الثانية لمشروع ميكنة الاختبارات، وأعضاء اللجنة العليا الدكتورة سامية عبده جامع، مدير مركز الاختبارات الالكترونية بجامعة حلوان، والدكتورة سحر السيد أمين، مدير مركز القياس والتقويم بإدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، والعميد خالد سليمان، مدير التسويق، والمهندس مصطفى محمد عطية، ممثل شركة كونكت، ورافق اللجنة جمال سيد، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة.

وتفقدت اللجنة وفد المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي تجهيزات ومعامل الأسبقية الثانية بالجامعة، حيث تفقدوا مركز الاختبارات الإلكترونية بمبني كلية الطب الجديد، ومبني كلية الهندسة بطيبة، وكلية الفنون الجميلة؛ لمراجعة كافة التجهيزات اللازمة للتشغيل، وذلك لبدء توريد الأجهزة قبل بدء العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة لإنهاء كافة المتطلبات اللازمة للتشغيل؛ من بنية تحتية وغرف التحكم والمراقبة ومنظومة إنذار الحريق وأجهزة طوارئ وقطع التيار الكهربائي و تجهيزات الشبكات فائق السرعة.

وكان مقر الإدارة المركزية بجامعة الأقصر، قد استقبلت وفدا من وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي - وزارة التعليم العالي، ضم كل من الدكتورة سحر أمين، والدكتور هشام عزت، لمتابعة وتقييم مشروع إنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، بحضور الدكتور مايكل مجدي زكي، مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الأقصر، والدكتور محمود سيد قرني، نائب مدير المركز، والدكتور محمود النوبي آدم، مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتورة إلهام عيسي، مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الألسن.

واستهدفت الزيارة، متابعة وتقييم وتقديم الدعم التقني والفني لمشروع إنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، والذي يتضمن تجهيز وحدتين بكليتي الألسن والحاسبات والمعلومات بشكل مبدئي، واللتين تعدان نواة لتأسيس وحدات للقياس والتقويم بكل الكليات، ومناقشة أهم الإيجابيات والسلبيات ومقترحات التحسين وأهم المخرجات التي تحققت والتأكيد على استمرارية تلك المخرجات.

وعرض الدكتور مايكل زكي، مدير المركز، ما تم تنفيذه من أنشطة ومخرجات المشروع فيما يخص نشر ثقافة التحول الرقمي، وإنشاء وتحديث بنوك الأسئلة وتفعيل الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية وآليات تطوير الامتحانات الشفوية والعملية والتحريرية، وبناء قدرات أعضاء التدريس في مجال القياس والتقويم ومراجعة نتائج الطلاب والاستفادة منها وآليات قياس رأى المستفيدين لتطوير نظم القياس والتقويم بالجامعة، وتم متابعة ما أنجز في المركز والوحدات فيما يخص التجهيزات والمعدات والمخرجات التي تم تحقيقها.

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