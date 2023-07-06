الثانوية العامة 2023.. التعليم: ضبط الطالبة صاحبة الصورة المتداولة لامتحان الإنجليزي

قالت وزارة التربية والتعليم إنه في إطار المتابعة للصورة التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لطالبة تقوم بالغش الإلكتروني أثناء تأدية امتحان اتمام شهادة الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى، أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم ضبط الطالبة "هـ . م" داخل لجنة تابعة لإدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة، وذلك عقب قيامها بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم على الفور التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، والتحقيق مع الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما تم استدعاء الملاحظين في اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.