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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأربعاء.. افتتاح معرض "موروثات" للفنانة الهدى خميس بمتحف أحمد شوقي

معرض موروثات للفنانة
معرض "موروثات" للفنانة الهدى خميس
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تفتتح الفنانة الهدى خميس، معرضها تحت عنوان (موروثات)، وذلك في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 22 يوليو.

وولدت الهدى خميس عام 1992 بالولايات المتحدة الأمريكية لأبوين مصريين، تخرجت فى كلية الفنون التطبيقية، وحصلت على بكالوريوس من قسم الزجاج عام 2014، وبرعت في التعبير عن شغفها بالفن في العديد من المجالات الفنية كالرسم التشكيلي والتصوير الجداري والفوتوغرافي والفنون المسرحية بجانب الزجاج، ولديها العديد من الأعمال المباعة في مصر وخارجها.

وساهمت في بعض المعارض الجماعية بعد دراستها في مجال التصوير الفوتوغرافي والجداري المازييك والخطوط العربية، ومثلت مصر في أول معرض في أنجولا للفنون البصرية.

ومن المعارض التي شاركت فيها: معرض الخطوط العربية السادس عشر عام 2009 في ضريح سعد زغلول، ومعرض le marche عام 2013 للأثاث بأرض المعارض، ومعرض تصوير فوتوغرافي جماعي في وسط البلد عام 2010، معرض بينال في لواندا- أنجولا 2019، وبعض من الأعمال المقتناة بمصر وخارج مصر.

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معرض موروثات الفنانة الهدى خميس الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية متحف أحمد شوقي فن تشكيلي اخبار الثقافة