وكيل تعليم دمياط يستقبل الطالبة منة الديب الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية

استقبل المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط اليوم الخميس، الطالبة منة صبح محمد الديب الحاصلة على المركز الأول على مستوي الجمهورية في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية ٢٠٢٣م الثلاث سنوات شعبة مكاتب أمامية وإشراف داخلي، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية غادة بيضون مدير عام التعليم الفني.

وبأجمل كلمات التهاني والتبريكات، هنأ وكيل الوزارة الطالبة منة صبح محمد الديب، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد معربا عن إمتنانه لجهود كل من ساهم وساعد الطالبة للحصول على التفوق ولإدارة مدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط.

وكرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة منة صبح محمد الديب، من مدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوي الجمهورية في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لعام 2023 نظام الثلاث سنوات شعبة مكاتب أمامية وإشراف داخلي.



واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأربعاء الموافق 5 يوليو نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

ووجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسى والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى فى الإلتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفنى وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسى فى امتحان الدبلوم – للمرة الثانية – بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمى وزارة التربية والتعليم فى لجان التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج الدراسية المطورة حسب منهجية الجدارات المهنية المطلوبه فى سوق العمل ، وبذلك اصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل .



كما أشاد الوزير بحسن سير أعمال الإمتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 20 مايو الى 16 يونيو 2023 والتي تقدم لها (739170) طالب وطالبة وأشرف عليها (220000) معلم ، فى (2553) لجنة.