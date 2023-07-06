وسط تراجع سعر الأونصة العالمية.. نزيف الخسائر مستمر بأسواق الذهب بمصر

كشفت جولد بيليون، في تقريرها الفني اليوم، أن نزيف الخسائر مستمر في أسواق الذهب بمصر في ظل تراجعات في سعر الأونصة العالمية، بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي وترقب الأسواق لتسجيل مستوياته منخفضة للذهب لإعادة الشراء من جديد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم الخميس 2190 جنيها للجرام، وذلك بعد أن سجل انخفاض بمقدار 30 جنيها خلال جلسة الأمس، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 17520 جنيها.

واستطاع الذهب من جديد العودة إلى المستوى 2200 جنيه للجرام وكسره خلال تداولات الأمس، ولكننا ننتظر تأكيد على الكسر بالاستقرار تحت هذا المستوى، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الهبوط في أسعار الذهب وإعادة اختبار القاع السعري الذي تم تسجيله عند 2130 جنيها للجرام.

والسبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب منذ انتهاء عطلة العيد الأضحى هو غياب العوامل التي تدفعه إلى الارتفاع، فسعر الذهب العالمي يواجه ضغوط سلبية كبيرة والطلب على السبائك والمشغولات الذهبية شهد ركودا كبيرا خلال فترة العيد على عكس المعتاد، هذا بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية إلى جانب قناعة الأسواق بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسمياً خلال هذه الفترة منذ تصريح الرئيس المصري الأخير وفق جولد بيليون.

وكل هذه العوامل تسببت في عزوف المشاركين في الأسواق عن شراء الذهب خلال هذه الفترة، خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه أثناء فترة العيد وارتفاع السعر إلى 2300 جنيه للجرام ثم انخفاضه بشكل كبير ليصل إلى المستويات الحالية، الأمر الذي قلل من الثقة في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وجدير بالذكر أن أسواق المشغولات الذهبية تشهد ركود أيضاً بالرغم من بداية فترة الصيف التي تشهد في المعتاد طلب متزايد، ولكن انحصر الطلب على السبائك والعملات الذهبية بغرض الاستثمار، هذا بالإضافة إلى دخول ما يزيد عن 306 كيلو جرام من الذهب من الخارج ضمن مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية الأمر الذي زاد من المعروض من الذهب مقارنة مع الطلب الحالي.

أما عن الأوضاع في الاقتصاد المصري فتشهد استقرار خلال هذه الفترة، وسط ترقب لخطوات الحكومة المستمرة لتوفير السيولة الدولارية من خلال برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة.

مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة أظهر أن مصر سجلت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بأكثر من الضعف ليصل إلى 11 مليار دولار في ظل ارتفاع مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.

بينما تسعى مصر لطرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي خلال الأربع سنوات القادمة، وتستهدف الحصول على 40 مليار دولار ضمن العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

حتى الآن فشلت أسعار الذهب الفورية في اختراق منطقة المقاومة الأولية بين 1925-1935 دولارا للأونصة، حيث تشمل هذه المنطقة المتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند 1935 ومستوى المقاومة الاولي عند 1930 ومقاومة خط الاتجاه الهابط الذي بدأ من شهر مايو الماضي.

والآن عادت أسعار الذهب للتداول فوق منطقة الدعم 1900 - 1915 دولارا للأونصة ولكن تقلص حرية حركة السعر في ظل قوة الضغط السلبي من منطقة المقاومة قد يدفع السعر إلى الهبوط والتوغل أكثر في منطقة الدعم وكسرها.

وبالنسبة لأسعار الذهب في مصر فننتظر حالياً تأكيد كسر المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 باستقرار السعر أسفله، وهو ما يفتح الباب لإعادة اختبار القاع السعري عند 2130 جنيها للجرام، أما في حالة انعكاس حركة السعر لأعلى فيستهدف المنطقة بين 2220 و2250 جنيها للجرام.